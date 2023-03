Motsi Mabuse verrät: So war das Bankett mit König Charles

Wie lief das Staatsbankett zum Besuch von König Charles (74) für Motsi Mabuse (41)? Momentan verteilt die Profi-Tänzerin wieder fleißig Punkte in der aktuellen Staffel von Let's Dance. Auch in der britischen Version der Tanz-Show, Strictly Come Dancing, sitzt sie seit vier Jahren auf dem Jury-Stuhl. Daher kenne der Blaublüter die Südafrikanerin wohl auch. Und lud sie glatt ein, bei seinem Besuch in Deutschland mit am Tisch zu sitzen. Nun verrät Motsi, wie sie den Abend empfunden hat.

"Es war sehr interessant! Sehr entspannt, sehr schön. Es gab Musik, leckeres Essen, unterschiedliche Gespräche", schwärmte die 41-Jährige im RTL-Interview. Motsi und ihr Mann Evgenij waren außerdem fasziniert von den Deutschkenntnissen des Monarchen. Die Jurorin gestand zudem, so aufgeregt gewesen zu sein, dass sie nicht viel über ihren Job erzählt habe – obwohl das Königspaar Fan ihrer Show ist.

Im Voraus hatte die TV-Bekanntheit sich das anders vorgestellt. "Wir freuen uns sehr auf das persönliche Zusammentreffen mit den Königlichen Hoheiten und vielleicht tauschen wir uns ja auch etwas übers Tanzen aus", hatte Motsi aufgeregt gewitzelt.

Anzeige

Getty Images König Charles und Camilla Parker Bowles in Berlin 2023

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihr Mann Evgenij an Silvester 2022

Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de