Nach Trennung: Wird Kelly Clarkson "für immer Single" sein?

2020 ging ihre Ehe in die Brüche! Sängerin Kelly Clarkson (40) war sieben Jahre mit dem ehemaligen Talentmanager Brandon Blackstock (46) verheiratet. Die Trennung und die darauffolgende Schlammschlacht soll die Musikerin in ihrem neuen Album "Chemistry" verarbeiten. Aber wie geht es für die "Heartbeat Song"-Interpretin in Sachen Liebe weiter? Ein Insider verrät jetzt, wie Kelly in ihre romantische Zukunft blickt!

Ein Insider behauptet jetzt gegenüber Us Weekly, dass Kelly ihre neuen Freiheiten als Single genieße. "Sie scherzt immer darüber, dass sie für immer Single sein wird. Sie realisiert aber auch, dass das eine sehr lange Zeit sein wird. Sie sieht sich zwar nicht beim Dating oder in einer neuen Ehe, aber ihre Freunde raten ihr offenzubleiben", beschreibt der Insider die Situation.

Der Insider erklärt weiter: "Kelly ist gedanklich gerade woanders. Sie kann tun und lassen, was sie will und kann ihren Interessen frei nachgehen. Ihre einzige Verpflichtung sind ihre Kinder – die stehen für sie über allem!" Kelly sei nach wie vor auf der Suche nach Normalität, weil sich seit der Scheidung so viel verändert habe.

Anzeige

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, Januar 2018

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de