Nach Vorwürfen: Nick Carter darf Gegenklage fortsetzen!

Der Prozess um Nick Carter (43) geht weiter! Im Dezember vergangenen Jahres war der Backstreet Boys-Star wegen sexueller Nötigung angeklagt worden. Die damals 17-jährige Shannon Ruth wirft dem Sänger vor, sie nach einem Konzert im Jahr 2001 missbraucht zu haben. Schon Anfang Februar legte der Musiker eine Gegenklage ein. Das mutmaßliche Opfer stellte daraufhin einen Antrag auf Abweisung dieser. Nun wurde allerdings entschieden: Nicks Gegenklage wird weiterverhandelt!

Das berichtete People. Die Richterin habe bei einer Anhörung in Las Vegas in Anwesenheit des Musikers den Antrag auf Abweisung abgelehnt. Das bedeutet, dass Nick seine Ansprüche gegen die vermeintliche Geschädigte weiterverfolgen darf. Der 43-Jährige verlangt eine Entschädigungszahlung in Millionenhöhe, da er durch die Anschuldigungen Absagen für Auftritte erhalten habe.

Zuletzt legte der Beschuldigte bereits ziemlich starke Beweise vor. Shannon hatte ausgesagt, dass sie damals nach einem Konzert für Autogramme angestanden habe. Daraufhin sei sie von Nick in den Tourbus eingeladen worden sein, wo er sie zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Laut gerichtlichen Dokumenten, die TMZ vorliegen, habe der Sänger jedoch zwölf Zeugen gefunden, die seine Unschuld beweisen könnten. Diese sollen ausgesagt haben, dass die Vorwürfe "faktisch unmöglich" seien.

