Schnapszahl: Céline Dion feiert heute ihren 55. Geburtstag!

Happy Birthday! Céline Dion (55) zählt als waschechter Weltstar. Seit über drei Jahrzehnten ist die gebürtige Französin im Musikbusiness tätig. Ihren ersten Erfolg konnte sie schon mit 13 Jahren verbuchen! International wurde sie knapp zehn Jahre später bekannt. Spätestens seit sie mit "My Heart Will Go On" den Titelsong zu Titanic lieferte, war sie weltweit berühmt. Und heute feiert Céline ihren Ehrentag!

Heute vor 55 Jahren kam die Popikone zur Welt! Während ihrer großen Karriere konnte die Sängerin mehrere Millionen Platten verkaufen. Mit "My Heart Will Go On" hielt sie sich in Deutschland ganze 13 Wochen auf Platz eins der Charts. Weltweit verkaufte sich der Titel ganze 15 Millionen Mal. Und auch einige Preise konnte Céline schon abstauben: Sie erhielt im Laufe ihrer Karriere mehrere Grammys, einen Bambi und sogar einen Oscar.

Doch neben all ihren Erfolgen musste Céline auch schon einige Rückschläge einstecken. 2016 verlor sie ihren Ehemann René Angélil (✝73). Und auch sie selbst leidet unter einer unheilbaren Krankheit. Auf Instagram erzählte sie ihren Fans Ende des vergangenen Jahres unter Tränen von ihrer Diagnose: Sie leidet unter dem Stiff-Person-Syndrom, das den Körper der Musikerin verkrampfen lässt. Nach und nach wird sie immer mehr in ihrer Mobilität eingeschränkt sein.

