Dominik Schmitt hat nach Trennung von Lars Hate bekommen

Dominik Schmitt hatte nach der Trennung von Lars Steinhöfel (38) mit einer Welle von Hasskommentaren zu kämpfen. Der Flugbegleiter erklärt gegenüber Promiflash, dass er nach dem öffentlichen Beziehungs-Aus und den Untreue-Vorwürfen seines Ex-Partners zur Zielscheibe von reichlich Kritik geworden sei. "Ich habe viele negative und auch Hasskommentare bekommen! Ich habe Lars verlassen und wurde dafür verurteilt", schildert Dominik. Viele hätten offenbar ihre eigenen Schlüsse aus der Situation gezogen, ohne die wahren Hintergründe zu kennen: "Für Außenstehende ist es immer leicht, das Offensichtliche zu sehen und was in die Öffentlichkeit getragen wird, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Dabei können sie nicht wissen, was im Privaten passiert ist."

Lars hatte nach dem Liebes-Aus in Interviews ausgepackt und im Netz behauptet, dass sein Verflossener ihm fremdgegangen sei. Dominik äußerte sich nie öffentlich dazu – bis jetzt. Im Gespräch mit Bild wehrte er sich rund eineinhalb Jahre nach der Trennung gegen die Vorwürfe. "[In einer Instagram-Story] hat er mir vorgeworfen, ich hätte ihn in einer monatelangen Affäre betrogen. Das stimmt aber nicht. Mit so einem Lügner möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, dass ich Lars mit der Trennung verletzt habe. Aber er hat Lügen erzählt und Szenen inszeniert bis hin zum Zusammenbruch", wetterte der Influencer.

Dominik habe eigentlich geplant, den Kontakt mit Lars aufrechtzuerhalten – wegen ihres Hundes. Aber dass der Schauspieler anfing, öffentlich über die Trennung zu sprechen und Behauptungen aufzustellen, habe ihn umgestimmt: "Leider ging es dann in eine ganz andere Richtung und es wurde die Unwahrheit von ihm erzählt." Mit Lars hat Dominik abgeschlossen, schon lange. Er ist schon seit über einem Jahr in einer glücklichen Beziehung mit seinem Partner Blagovest Manyov und seit Kurzem sogar mit ihm verlobt.

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Juli 2022

Privat / Dominik Schmitt Blagovest Manyov und Dominik Schmitt

