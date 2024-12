Dominik Schmitt hat nicht mit dem Heiratsantrag gerechnet

Für Dominik Schmitt und seinen Partner Blagovest Manyov läuten schon bald die Hochzeitsglocken. Erst vor Kurzem haben sich die beiden Flugbegleiter während eines gemeinsamen Urlaubs in Kapstadt verlobt – wie Dominik nun gegenüber Promiflash verrät, kam der Antrag für ihn jedoch total überraschend. "Klar, haben wir mal über die Zukunft und auch über das Heiraten gesprochen. Wir wollten gerne den gleichen Nachnamen haben, ohne unseren eigenen aufzugeben", erzählt er und fügt dann hinzu: "Aber dass der Antrag in Kapstadt an unserem Lieblingsort stattfinden wird, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich war überrascht und überwältigt. Es fühlt sich richtig an."

Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Bekanntheit verrät außerdem, wie sich die beiden Turteltauben das erste Mal getroffen haben. "Wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt. Wir waren beide dienstlich auf dem Weg in die USA", erinnert er sich gegenüber Promiflash. Das war kurz nach der Trennung von Dominik und seinem Ex Lars Steinhöfel (38) im April 2023. In Blago hat Dominik anscheinend seine zweite Hälfte gefunden. "Wir sind uns sehr ähnlich, wir fühlen gleich, denken gleich, ticken gleich, verstehen uns ohne Worte", schwärmte er über seinen Verlobten kurz nach dem Antrag gegenüber Bild.

Es ist für den Heidelberger nicht die erste Verlobung. Auch mit Lars wollte er schon vor den Altar treten. Der Schauspieler und Dominik waren einige Jahre zusammen durchs Leben gegangen und nahmen gemeinsam an der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil. Die Romanze zwischen den beiden ging sehr überraschend in die Brüche – es folgte ein ziemlich bitterer Rosenkrieg. Lars warf dem Flugbegleiter vor, ihn betrogen zu haben. Das soll laut Dominik aber überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen: Angeblich sei der Unter Uns-Darsteller ein Lügner.

Privat / Dominik Schmitt Verlobungsringe von Dominik Schmitt und Blagovest Manyov

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Juli 2022

