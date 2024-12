Dominik Schmitt wollte nach Trennung Kontakt mit Lars halten

Bei Dominik Schmitt werden bald Hochzeitsglocken läuten. Der Influencer und sein Partner Blagovest Manyov gaben kürzlich ihre Verlobung bekannt und freuen sich auf ihren großen Tag. Die neue Romanze lässt den Flugbegleiter allerdings auch auf seine vorherige Beziehung zurückblicken. In einem Promiflash-Interview verrät er nun, dass das Liebes-Aus mit seinem Ex Lars Steinhöfel (38) nicht so ablief, wie er sich das gewünscht hätte. "Ich wollte nach der Trennung mit Lars in Kontakt bleiben, wegen des Hundes. Ich wollte, dass er ihn weiterhin sehen kann", beteuert der einstige Sommerhaus-Bewohner und erklärt: "Leider ging es dann in eine ganz andere Richtung und er erzählte Unwahrheiten."

Das habe Dominik verletzt, sodass er eine harte Entscheidung treffen musste. "Daraufhin habe ich für mich beschlossen, den Kontakt komplett abzubrechen. Die Trennung war für uns beide die beste Entscheidung", verrät der Weltenbummler gegenüber Promiflash. Nach dem Ende der Beziehung kursierte das Gerücht, dass der Blondschopf Lars betrogen hätte, allerdings leugnete Dominik diesen Vorwurf.

Mit Blagovest schaut Dominik jetzt nach vorne. Wie Bild berichtete, ging der Arbeitskollege des Social-Media-Stars während eines Urlaubs in Südafrika vor ihm auf die Knie. "Da habe ich schon geheult", erinnerte sich der Heidelberger im Gespräch mit dem Blatt. Die zwei Männer haben nicht nur den gleichen Beruf, sondern fühlen sich auch in anderen Dingen sehr verbunden, wie der 34-Jährige ausplauderte: "Wir sind uns sehr ähnlich, wir fühlen gleich, denken gleich, ticken gleich, verstehen uns ohne Worte."

Privat / Dominik Schmitt Blagovest Manyov und Dominik Schmitt

Instagram / monsieur_mo_mo Dominik Schmitt, Influencer

