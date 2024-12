Lars Steinhöfel reagiert auf Ex Dominiks "Lügner"-Vorwürfe

Obwohl Lars Steinhöfel (38) und Dominik Schmitt schon seit April 2023 getrennte Wege gehen, scheint es zwischen den einstigen Turteltauben wohl noch Klärungsbedarf zu geben. Lars behauptete nämlich, dass die Beziehung aufgrund von Dominiks Untreue gescheitert sei. Der Flugbegleiter wies diese Anschuldigungen vehement von sich und bezeichnete den Unter uns-Star daraufhin als Lügner. Lars hat auf solche Spielchen wohl keine Lust mehr. Im Interview mit Promiflash kommentiert er den Angriff seines Ex lediglich mit einem: "Die Faktenlage sagt da was anderes… Ich möchte darauf aber nicht näher eingehen und dieses Kapitel einfach geschlossen halten."

Doch was hatte Lars seinem Ex eigentlich genau vorgeworfen? In einem Promiflash-Interview sprach der Schauspieler einige Monate nach der Trennung über das Verhältnis zu seinem Verflossenen und erklärte: "Er sieht halt in mir den Bösewicht und da sage ich: 'Ja, natürlich, du gehst mir mehrmals fremd, du hast mehrere Monate lang eine Affäre.' Na klar, da bin ich jetzt der Bösewicht, weil ich Presse mache."

Aus Dominiks Sicht habe es andere Gründe gegeben, weshalb die Liebe zwischen den beiden scheiterte. Er erklärte, dass Zeit zu zweit selten gewesen sei und sie kein gemeinsames Leben geführt hätten – lediglich an den Wochenenden hätten sie sich gesehen. "Dazu kommt, dass Lars zwei Gesichter hat: ein öffentliches und ein privates. Lars tut alles für die Öffentlichkeit, ich habe mich da bewusst nach unserer Trennung zurückgehalten", verriet Dominik gegenüber der Bild.

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel, Seriendarsteller

Instagram / monsieur_mo_mo Dominik Schmitt, Ex-"Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

