"Ganz in Weiß": Das plant Dominik Schmitt für seine Hochzeit

Dominik Schmitt hat große Pläne: Der ehemalige Sommerhaus-Kandidat will kommendes Jahr mit seinem Liebsten Blagovest Manyov vor den Traualtar treten – und das an einem ganz besonderen Ort! Wie er im Gespräch mit Promiflash verriet, soll die Hochzeit in einer kleinen, intimen Feier in den Winelands Kapstadts stattfinden. "Für uns gibt es nur einen Ort, wo wir heiraten wollen – und das ist Kapstadt", sagte er. Dort hielt Blagovest bereits um die Hand des Flugbegleiters an. Geplant ist eine Zeremonie im Kolonialstil: "In einem Weingut im Kolonialstil, ganz in Weiß und intim, umgeben von Weinreben. Am besten mit ein paar afrikanischen Tieren im Hintergrund." Begleitet wird das Paar ausschließlich von seinen engsten Vertrauten.

Während die Vorfreude auf den großen Tag stetig wächst, haben die Planungen für die Zeit danach ebenfalls schon begonnen. Gegenüber Promiflash verrät Dominik, dass er und sein Partner noch an einigen Geschäftsideen tüfteln, über die er derzeit allerdings nichts Genaueres preisgeben möchte: "2025 soll erstmal geheiratet werden, dann stehen noch einige geschäftliche gemeinsame Projekte und Geschäftsideen an, zu denen ich noch nichts sagen darf." Fest steht jedoch, dass die gemeinsamen Pläne weit über den Hochzeitstag hinausreichen. Die Feierlichkeiten selbst sollen den Startschuss für eine aufregende neue Lebensphase geben – sowohl privat als auch beruflich.

Kennengelernt haben sich die zwei auf der Arbeit – beide sind als Flugbegleiter tätig und trafen sich auf einer gemeinsamen Reise in die USA. Mit ihm könnte Dominik nicht glücklicher sein. "Wir sind uns sehr ähnlich, wir fühlen gleich, denken gleich, ticken gleich, verstehen uns ohne Worte", schwärmte er in einem Interview mit Bild. Zuvor war der Heidelberger mit Unter Uns-Star Lars Steinhöfel (38) liiert, mit dem er 2021 bei "Das Sommerhaus der Stars" teilnahm. Im April vergangenen Jahres trennten sich die zwei, doch sind seither nicht gut aufeinander zu sprechen.

Privat / Dominik Schmitt Blagovest Manyov und Dominik Schmitt

Instagram / monsieur_mo_mo Dominik Schmitt, Ex-"Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

