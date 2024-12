Lars Steinhöfel freut sich über Liebesglück von Ex Dominik

Im April des vergangenen Jahres endete die Beziehung zwischen Schauspieler Lars Steinhöfel (38) und Dominik Schmitt. Mehr als ein Jahr später hat Dominik erneut die Liebe gefunden – vor wenigen Tagen hat er sich sogar verlobt! Wie geht es Lars damit? Immerhin hatten der Schauspieler und der Flugbegleiter selbst den Plan gehabt, vor den Altar zu treten. Gegenüber Promiflash erzählt der Unter uns-Darsteller nun exklusiv: "Ich freue mich für [Dominik]. Es scheint, als hätte er jetzt alles gefunden, was er im Leben wollte – und das ist doch etwas Schönes." Mit seinem Ex habe er mittlerweile abgeschlossen und sei mit seinem eigenen Leben sehr glücklich.

Dass er sich für seinen Ex freut, ist etwas überraschend. Immerhin hatte Dominik selbst erst vor wenigen Tagen heftig gegen Lars geschossen. Im Interview mit Bild meinte der Weltenbummler, dass Lars ein Lügner sei und ihn nach Ende der Beziehung als "Sündenbock" hinstellen wollte – der TV-Star hatte nämlich behauptet, Dominik habe ihn mehrmals betrogen. "Lars tut alles für die Öffentlichkeit, ich habe mich da bewusst nach unserer Trennung zurückgehalten", erklärte Dominik gegenüber dem deutschen Blatt.

Vielleicht ist Dominik für Lars tatsächlich nicht mehr so relevant. Wie er gegenüber Bild verraten hat, bandelt er nämlich seit etwa vier Wochen mit dem Influencer Lukas Küchen an. Durch einen verrückten Zufall hätten sie gleichzeitig auf Bali Urlaub gemacht und seien sich so nähergekommen. Angeblich sei das erste Date auch gleich so gut gelaufen, dass sie seither ununterbrochen miteinander Zeit verbringen. Aktuell seien sie in einer "sehr intensiven Kennenlernphase".

