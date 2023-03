Trotz Unfall: Jeremy Renner würde Neffen immer wieder retten

Jeremy Renner (52) ist nicht nur auf der großen Leinwand ein Held! Anfang des Jahres mussten Marvel-Fans einen ziemlich großen Schock verkraften. Der Schauspieler ist bei dem Versuch, seinen Neffen zu retten, von einer Schneepflugmaschine erwischt worden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Mittlerweile befindet sich der Avengers-Darsteller auf dem Weg der Besserung. Zwischenzeitlich stand es allerdings ziemlich kritisch um den Filmhelden. Jeremy würde sein Leben jedoch wieder für seinen Neffen aufs Spiel setzen!

Der Filmstar setzte sich nach seinem schweren Unfall erstmals mit Diane Sawyer (77) für ein langes Interview-Special für den Sender ABC zusammen. "Ich würde es wieder tun. Denn die Schneepflugmaschine fuhr direkt auf meinen Neffen zu", berichtet der 52-Jährige. Im Trailer des Specials ist zudem ein Ausschnitt eines Interviews mit dem Neffen des Familienvaters zu sehen. Der habe befürchtet, dass sein mutiger Onkel nicht mehr am Leben sei, da viel Blut aus seiner Kopfwunde geflossen sei.

Jeremys kleiner Neffe ist unglaublich dankbar für die heldenhafte Rettung. Der "The Hurt Locker"-Star postete rund zwei Monate nach seinem Unfall eine süße Notiz, die er ihm hinterlegt hatte auf Instagram. "Ich habe großes Glück, denn mein Onkel ist Hawkeye (einer der Avengers). Ich habe auch großes Glück, dass mein Onkel nach seinem Unfall noch am Leben ist", stand in der rührenden Nachricht. Jeremy selbst kommentierte dazu: "Ich liebe diesen kleinen Mann. Sei gesegnet, Auggie."

