Wegen Essstörung: Romina Palm wollte in stationäre Therapie

Romina Palm (23) hatte einen Entschluss gefasst. 2021 hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein trauriges Geständnis gemacht: Seit sie 13 Jahre alt ist, leidet sie an einer Essstörung. Seither spricht die Influencerin immer wieder offen im Netz über ihren Kampf gegen die Krankheit. Nun verrät Romina: Sie wollte sich aufgrund der Essstörung in eine Klinik begeben – wurde aber abgewiesen!

"Also ich wollte eigentlich einen stationären Therapieplatz haben, aber ich konnte nicht, weil ich sah zu dem Zeitpunkt nicht so aus wie jemand, der kurz vorm Umklappen ist", erzählt die 23-Jährige im Podcast "Yum Yum Hustlers". Daher habe man ihr damals gesagt, dass eine stationäre Aufnahme bei ihr nicht dringend sei. Doch damit nicht genug. Auch bei der Suche nach einem Therapeuten traf Romina in der Vergangenheit auf Unverständnis. "Die haben mir alle nicht geglaubt, dass ich eine Essstörung habe. Die dachten, ich rede mir das ein", erinnert sich die Influencerin. Inzwischen habe sie jedoch einen Experten gefunden, der sie und ihre Erkrankung ernst nimmt.

Wie schlimm es zwischenzeitlich um sie stand, hatte Romina bereits 2021 auf YouTube berichtet. "Ich habe wenig bis gar nichts gegessen – es war teilweise so, dass ich 500 Kalorien an einem Tag gegessen habe", hatte sie damals in dem Video verraten. Das sei während ihrer Teilnahme bei GNTM gewesen, denn das Model habe Angst vor dem Vergleich mit den anderen Kandidatinnen gehabt.

