Bronchitis: Wie steht es um Papst Franziskus' Gesundheit?

Hat sich Papst Franziskus I. (86) Zustand geändert? Am Mittwoch wurde bekannt, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche ins Krankenhaus musste. Zunächst hieß es, dass er einige geplante Untersuchungen vor sich haben sollte – später war allerdings von einem Atemwegsinfekt die Rede. Franziskus' Termine am Donnerstag und Freitag wurden daraufhin abgesagt. Wie ernst steht es um die Gesundheit des Geistlichen?

Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, teilte mit, dass es dem 86-Jährigen nach einer Nacht im Krankenhaus wieder etwas besser gehe. Er habe sich "gut erholt" und sein Zustand "verbessert sich allmählich". Die geplante Behandlung werde fortgesetzt. Franziskus habe nach dem Frühstück ein paar Zeitungen gelesen und gearbeitet. Der Website vaticannews.va zufolge könnte der Papst aufgrund des Verlaufs in den kommenden Tagen entlassen werden. Ob er an den Feierlichkeiten in der Kar- und Osterwoche teilnehmen kann, bleibt ungewiss.

Vor wenigen Stunden hatte sich Franziskus auf Twitter persönlich bei seinen Anhängern gemeldet. "Ich bin berührt von den vielen Botschaften, die in diesen Stunden eingegangen sind, und ich danke für die Nähe und das Gebet", bedankte er sich für die Genesungswünsche.

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I., Geistlicher

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I., Oberhaupt der katholischen Kirche

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I. im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de