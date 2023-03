Das halten Keira Knightleys Kids von den Filmen ihrer Mama

So reagierten ihre Kids! Keira Knightley (38) ist für ihre Auftritte in Filmen wie "Stolz und Vorurteil" oder Fluch der Karibik bekannt. Seit 2013 ist die erfolgreiche Schauspielerin mit dem britischen Musiker James Righton (39) verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter: die siebenjährige Edie und die dreijährige Delilah. In einem Interview verrät Keira, was ihre Sprösslinge vom Beruf ihrer Mutter halten!

Die 37-Jährige war zu Gast in "The Tonight Show" bei Jimmy Fallon (48). Auf ihre Kinder angesprochen erzählte der "Kick It Like Beckham"-Star, dass diese mit einigen wenigen ihrer Filme vertraut seien. Einer Tochter habe sie "Fluch der Karibik" gezeigt. "Sie hat sich 10 Minuten davon angesehen. Sie war viel zu verängstigt. Sie sagte: 'Ich will nicht sehen, was du da machst'", plauderte die zweifache Mama aus. Auch ihre andere Tochter konnte sie mit ihrer Rolle in "Der Nussknacker" nicht für sich gewinnen. "Das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Sie meinte: 'Du solltest in Regenbögen gekleidet sein', und sie fragte: 'Warum bist du so wütend?'"

Vor einigen Jahren hatte die Britin in der "Ellen DeGeneres Show" erklärt, dass einige Walt-Disney-Klassiker für ihre Tochter tabu seien. "'Cinderella' ist verboten, weil sie auf einen reichen Typen wartet, der sie rettet. Tut das nicht. Rettet euch selbst", hatte sie erklärt. Und auch "Die kleine Meerjungfrau" sei für sie ein absolutes No-Go: "Die Lieder sind toll, aber gib niemals deine Stimme für einen Mann auf. Hallo?", hatte sie entschieden festgestellt.

Getty Images Keira Knightley im März 2019 in New York City

Getty Images James Righton und Keira Knightley in Paris im September 2018

Getty Images Keira Knightley bei der "Kick It Like Beckham"-Premiere 2002 in London

