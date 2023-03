"Fünf Jahre jünger": "Let's Dance" tut Knossi total gut!

Knossi (36) ist total dankbar! Der Streamer schwingt derzeit jede Woche aufs Neue bei Let's Dance das Tanzbein. An der Seite von Profitänzerin Isabel Edvardsson (40) machte der Internetstar eine komplette Wandlung durch und steigerte seine Leistung mit jeder Sendung mehr. Das harte Training scheint bei dem Entertainer definitiv zu fruchten. Knossi lebt dank "Let's Dance" nämlich nun viel gesünder!

"Ich habe mein Rauchen, meinen Konsum runtergeschraubt auf zehn Prozent!“, berichtet der 36-Jährige stolz im Interview mit RTL. Das sei jedoch nicht das einzig gesündere Verhalten, das der Webstar nun an den Tag legt – er trinke auch mehr Wasser. Diese positive Wandlung geht selbstverständlich nicht an Knossis Bekannten vorbei. So sei Massimo Sinató (42) aufgefallen: "Wenn man sechs Wochen zurückdenkt, dich hat das fünf Jahre jünger gemacht." In diese Richtung bekomme der Streamer viele Komplimente, denn auch dass er abgenommen und gerader stehe, bemerken seine Liebsten. "Mir tut diese ganze 'Let's Dance'-Zeit extrem gut", schwärmt Knossi weiter und bedankt sich bei dem Sender.

Dass er nun eine viel gesündere Routine hat, freut auch seine Freundin. Sie habe Knossi stets versucht, zu einem besseren Lifestyle zu motivieren. "Bewegung ist ja immer gut. Er hatte vor 'Let's Dance' einen sehr stressigen Alltag und da kommt er auch gar nicht dazu, mal an die frische Luft zu kommen. Auch sein Schlafrhythmus hat sich durch das Training komplett verändert", erzählte sie glücklich bei "Punkt 8".

Getty Images Knossi und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Knossi und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Instagram / knossi Knossi und seine Freundin Lia

