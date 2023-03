Motsi Mabuse und Schwester Oti sind königliche Nachkommen

Motsi Mabuse (41) und ihre Schwester Oti Mabuse (32) sind königlich! Die Let's Dance-Jurorin sitzt bereits seit mehreren Jahren in der Jury von "Let's Dance". In einer anderen TV-Show machten sich die beiden Schwestern auf die Suche nach ihren Vorfahren – durch erzwungene Migration, Namensänderungen und die absichtliche Nichtregistrierung von Geburten wissen viele Südafrikaner nichts über ihre Herkunft. Am vergangenen Mittwoch traf Motsi noch auf den royalen König Charles (74). Dann kam raus, dass die beiden Schwestern aber selbst adliger Abstammung sind.

Wie die britische Tageszeitung The Telegraph jetzt berichtete, waren Motsi und Oti in der TV-Show "DNA Journey“ erfolgreich – sie entpuppten sich als direkte Nachkommen der königlichen Familie Kekana in Hammanskraal. Und noch eine weitere positive Überraschung konnten die beiden durch die Sendung mitnehmen: Ihr Großvater Paulus war im Zweiten Weltkrieg nicht nur ein Ehrenmedaillen-Träger, sondern setzte sich auch gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeiten in der Armee ein.

Die beiden Geschwister nehmen aber noch viel mehr aus dieser Erfahrung mit. "Es ist eine der besten Sachen, die wir je gemacht haben. Diese Reise wird uns für immer verbinden", erklärte Oti in einem Interview. Auch Motsi wird emotional bei dem Thema: "Ich fühle mich, als hätte ich meine Schwester wiedergetroffen."

