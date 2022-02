Sie macht sich große Sorgen! Motsi Mabuse (40) ist seit knapp fünf Jahren mit dem Profitänzer Evgenij Voznyuk verheiratet. In ihr Liebesleben gewährt die Let's Dance-Jurorin nur ganz selten Einblicke, doch zurzeit spitzt sich die Lage im Heimatland ihres Mannes zu: Denn Evgenij ist gebürtiger Ukrainer und seine Eltern leben nach wie vor dort. Aufgrund der aktuellen Situation vor Ort ist das Paar in Unruhe versetzt – das berichtete Motsi nun auch ihren Fans.

Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit jetzt das Bild einer ukrainischen Flagge. "Das bricht mein Herz", schrieb sie unter den Post. In ihrer Story informierte sie ihre Follower auch über ihre Schwiegereltern, die in der Ukraine leben: "Unsere Eltern sind in Sicherheit, haben aber keine Möglichkeit, rauszukommen. Absolut alles wurde heruntergefahren!" Dazu teilte sie auch ein Foto der beiden, das sie mit einem kleinen Herz-Emoji versah.

Motsi wandte sich auch an ihre anderen Verwandten und Bekannten, die sich in der Region aufhalten. "Bitte bleibt in Sicherheit, Familie und Freunde, Freunde aus der Tanz-Welt", schrieb die 40-Jährige merklich besorgt.

