Romeo Beckham und Mia feiern ihren flauschigen Vierbeiner!

Romeo Beckham (20) zelebriert seinen Hund! Der Sohn von Victoria (48) und David Beckham (47) teilte im vergangenen Jahr die süße Nachricht, dass er sich mit seiner Langzeit-Freundin Mia Regan tierischen Nachwuchs zugelegt hatte. Ein kleines flauschiges Hündchen namens Simba ist bei den beiden eingezogen. Heute haben der Profifußballer und das Model einen Grund zum Feiern, denn: Ihr kleiner Liebling Simba ist ein Jahr alt geworden!

"Alles Gute zum Geburtstag du prächtiger Junge. Ich liebe dich", schreibt der 20-Jährige zu einer Bildercollage in seiner Instagram-Story. Auf zwei der Fotos sind die Hundeeltern mit ihrem Kleinen abgebildet – zwei weitere Aufnahmen zeigen den herzigen Cockapoo alleine. Auf einem anderen Schnappschuss kuscheln Romeo und Mia mit Simba, der in ihrer Mitte liegt. Die beiden scheinen ganz vernarrt in ihr pelziges Baby zu sein.

"Das neue Mitglied der Familie. Trefft mein neues Baby", schrieb der Promi-Spross im vergangenen Juni zu einem Bild auf Instagram. Darauf hält er den neuesten Familienzuwachs liebevoll im Arm. Er verriet zudem: Der kleine Hund heißt Simba. Seine Fans waren total entzückt und fluteten die Kommentare mit herzlichen Nachrichten.

Instagram / romeobeckham Mia Regan mit ihrem Hund Simba

Instagram / romeobeckham Simba

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham im März 2023

