Sie war vergeben: So begann Priyanka Chopras Liebe mit Nick

Wie genau ist diese Beziehung eigentlich entstanden? Die Schauspielerin Priyanka Chopra (40) hat mit dem Jonas Brothers-Star Nick Jonas (30) wohl den Richtigen für sich gefunden. Im Jahr 2018 hatten sie sich das Jawort gegeben. Rund vier Jahre später gaben sie dann völlig überraschend bekannt: Sie sind dank einer Leihmutter Eltern geworden. Ihr Familienglück zeigen sie seither regelmäßig im Netz: Aber wie haben Priyanka und Nick sich eigentlich kennengelernt?

Im "Armchair Expert"-Podcast verrät sie nun die spannende Geschichte ihrer Liebe, die einige komplizierte Details beinhaltet. Priyanka war damals in einer turbulenten Beziehung gewesen, die sich aber schon dem Ende zugeneigt hatte – und auch Nick war wohl nicht zu 100 Prozent Single. Trotzdem schrieb er ihr auf Social Media eine Nachricht: "Ich war auch etwa 35 Jahre alt, Nick war 25. Ich habe dem in gewisser Weise einen Riegel vorgeschoben, weil ich voreilige Schlüsse gezogen habe."

Vor allem, weil Priyanka auf der Suche nach etwas Ernstem gewesen war, habe sie Zweifel gehabt. Doch Nick konnte sie offensichtlich von sich überzeugen. Zuvor hatte es die indische Beauty aber nicht leicht in ihrem Liebesleben: "In meinen Beziehungen fühlte ich mich oft übergangen, weil ich den Menschen, mit denen ich zusammen war, diese Art von Macht gegeben habe und sie an erste Stelle gestellt hatte."

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas im Urlaub

