Tanja Makarić ehrlich: Hat sie Schönheits-OPs machen lassen?

Hat Tanja Makarić (25) womöglich ein bisschen nachhelfen lassen? Die ehemalige Profischwimmerin ist seit vergangenem Jahr mit dem YouTuber Julian Claßen (29) zusammen. Am Anfang ihrer Beziehung musste die Influencerin allerdings einige gemeine Kommentare im Netz einstecken: Die Brünette wurde teilweise dafür kritisiert, dass sie angeblich zu viele Filter auf Social Media benutzt. Aber würde Tanja auch in anderen Bereichen nachhelfen lassen?

In einer Fragerunde auf Instagram brannte einem neugierigen Fan die Frage unter den Nägeln, ob Tanja in der Vergangenheit etwas an sich hat machen lassen. Diese Vermutung verneinte die Beauty daraufhin: "Ich habe keine Schönheits-OPs, ich habe nichts unterspritzen lassen", stellte sie entschieden klar.

Julians Partnerin scheint aber auch kein Problem damit zu haben, wenn andere Menschen sich dazu entscheiden, optisch doch ein wenig nachhelfen zu lassen. "Ich habe nichts dagegen, soll jeder machen, wie er will", betonte Tanja anschließend neutral, während ihr Schatz sie mit einem Gummibärchen fütterte.

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im März 2023

