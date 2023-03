Unbeschwert: Kim Kardashian und North West albern in Video

Sie wissen, wie man Spaß hat! Kim Kardashian (42) und ihre älteste Tochter North West (9) sind eine eingeschworene Einheit. Gemeinsam besuchte das Mutter-Tochter-Gespann vor wenigen Monaten die Paris Fashion Week und überzeugte auf dem Red Carpet im trendy Partnerlook. Abseits des Scheinwerferlichts albern die beiden gern und oft zusammen herum und kreieren witzige Videos. Jetzt zeigen sich Kim und North beim Herumalbern in einem Social-Media-Clip!

Via TikTok präsentieren sich die beiden ihren Fans. Kim zeigt sich schlicht gekleidet und mit ihrer für sie typischen schwarzen Mähne – North hingegen trägt auffällige Rastazöpfe in einem schwarz-weiß-violetten Ton und bedeckt ihre Augen mit einer pinken Sonnenbrille. In dem Clip wollen die zwei herausfinden, welcher animierte Sanrio-Charakter jeweils zu ihnen passt. Kim scheint mit ihrem Ergebnis nicht sehr zufrieden, ihre Tochter hingegen schon. Nichtsdestotrotz lachen sie zum Schluss beide heiter in die Kamera.

Zwar scheint sie ihre Kindheit sichtlich zu genießen, doch die erst neunjährige North wächst bereits jetzt zu einer echten Geschäftsfrau heran. Nun wurde bekannt, dass die Nichte von Kourtney Kardashian (43) ihre eigenen Hautpflegeprodukte auf den Markt bringen soll. Damit tritt sie wohl schon jetzt in die Fußstapfen ihrer Unternehmer-Mama.

TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian und North West im Jahr 2017

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

