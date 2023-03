Zoff-Gerüchte mit Marc: Verena Kerth bricht ihr Schweigen!

Sie hat eine Entscheidung getroffen! Die Schlagzeilen rund um das verlobte Paar Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44) reißen nicht ab. Kurz nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme wurden die Radiomoderatorin und ihr Partner mit dickem Auge gesehen. Angeblich gab es Zoff bei ihnen. Auch vor wenigen Tagen kamen wieder ähnliche Geschichten auf. Im Netz zeigen sich die zwei aber harmonisch – und sagten bisher nichts dazu. Jetzt reagiert Verena aber endlich auf die Zoff-Gerüchte!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit bei ihren Followern zu Wort. Denn diese haben wohl viele Fragen bezüglich der Gerüchte. "Warum rechtfertige ich mich nicht? Das hat ganz allein die Bewandtnis, dass ich all diesen Leuten, die momentan so viele Unwahrheiten verbreiten, absolut keine Plattform mehr bieten möchte", betont Verena. Laut ihr stimmen die Geschichten also nicht.

"Die versuchen, Presse zu bekommen, deswegen gibt es da von mir keinen Kommentar dazu", schließt Verena das Thema ab. Wenige Stunden vor dem Statement zeigte sie sich wieder ziemlich verliebt mit ihrem Marc – schien aber auch eine kleine Andeutung zu den Streitvorwürfen zu machen. "Ein weiter Weg zurück nach München – unbeschadet", lachte sie. Zuvor hatten sie Urlaub auf Sylt gemacht.

RTL Marc Terenzi bei "RTL Wasserspiele"

Getty Images Verena Kerth bei einer Weihnachtsfeier in München, 2022

Instagram / verenakerth Marc Terenzi und Verena Kerth im Jahr 2023

