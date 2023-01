Dickes Auge: Stress bei Verena Kerth und ihrem Marc Terenzi?

Marc Terenzi (44) hat kürzlich um Verena Kerths (41) Hand angehalten. Der ehemalige Boygroup-Sänger begleitete seine Liebste nach Australien. Dort überraschte er die TV-Persönlichkeit mit einem romantischen Antrag am Strand kurz nach ihrem Rauswurf aus dem Dschungelcamp. Das Liebesglück der beiden scheint perfekt. Kurz bevor es zurück in die Heimat ging, machte sich aber noch ein fieses Gerücht breit: Hatte das Paar etwa Streit?

Wie RTL berichtet, seien die Zimmer des Versace-Hotels sehr hellhörig. Zwischen zwölf und ein Uhr nachts wurde es angeblich laut auf der vierten Etage, wo Marc und Verena ihr Zimmer hatten. Daraufhin soll eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung an der Rezeption eingegangen sein. Am nächsten Tag wurde bei dem Popsänger und seiner Verlobten jeweils eine Verletzung unter dem Auge festgestellt. Auf die Frage, ob es Zoff gab, antwortete Marc: "Gar nicht. Null. Ich bin in der Dusche ausgerutscht." Ob es tatsächlich zu einem Streit des Paares gekommen war, wissen nur die beiden.

Sollte es dennoch zur Hochzeit mit Verena kommen, wäre es für Marc der dritte Anlauf in den Hafen der Ehe. Wann die Heirat stattfinden wird, ist bisher noch unklar, Verena aber meinte in einem früheren Interview mit RTL: "Noch dieses Jahr natürlich! Sonst klappt es ja wieder nicht."

RTL Marc Terenzi und Verena Kerths Verlobung im Januar 2023 in Australien

Action Press / Essler, Christian Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

