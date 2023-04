"Bares für Rares"-Händler streiten um Udo-Lindenberg-Bild

So etwas landet bei Bares für Rares nur selten auf dem Tisch! Normalerweise feilschen Privatpersonen in der Trödelshow um den besten Preis für ihre alten oder kuriosen Besitztümer. Anlässlich des 60. ZDF-Jubiläums durften nun aber Mitarbeiter Gegenstände aus der Geschichte des Senders vorstellen und für den guten Zweck verkaufen. Die Redaktionsleiterin Swea brachte ein Werk von Udo Lindenberg (76) höchstpersönlich mit. Die Händler rissen sich darum!

Das Likörelle stammt aus dem Jahr 1997 und wurde von der Moderatorin Nina Ruge (66) in Auftrag gegeben. "Das war in einer Bar damals. [...] Dann haben wir eben das Papier und alles mitgebracht", erinnerte sich die 52-Jährige. Der Musiker habe erst sich selbst mit einem Stift gezeichnet, dann Likör daraufgekippt und verrieben. Der Experte Colmar Schulte-Goltz (49) schätzt den Wert auf 1.200 bis 1.500 Euro. Doch im Händlerraum war deutlich mehr drin. Nachdem Julian Schmitz-Avila (36) mit einem Gebot von 500 Euro gestartet war, wurde der Preis schnell in die Höhe getrieben, denn auch Walter Lehnertz (56) zeigte großes Interesse. Immer wieder überboten sie sich in 50-Euro-Schritten.

Am Ende waren die beiden bei einem Preis von 3.200 Euro angelangt – zu viel für Julian: "Ich bin bei 3.200 Euro raus." Außerdem wisse er, dass Waldi ein großer Udo-Lindenberg-Fan sei und wolle ihm das Werk daher gerne überlassen. "Na Gott sei Dank", freute sich dieser daraufhin.

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg, Musiker

ZDF / Frank W. Hempel. "Bares für Rares"-Experte Colmar Schulte-Goltz

ZDF / Frank Hempel Walter Lehnertz, "Bares für Rares"-Händler

