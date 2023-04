Bonnie Wright verrät Details zu ihrer nachhaltigen Hochzeit

Im vergangenen Jahr hat Bonnie Wright (32) ihren Partner Andrew Lococo geheiratet. Die beiden lernten sich 2018 auf einer Silvesterfeier kennen und wurden wenig später ein Paar. Die Hochzeit der beiden kam für einige ihrer Fans überraschend, da die Schauspielerin sich über ihr Privatleben gerne bedeckt hält. Was über Bonnie aber durchaus bekannt ist: Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind ihr sehr wichtig. Darauf achtete sie auch bei ihrer Feier! Wie Bonnie die ökologischen Aspekte und die Hochzeitsplanung zusammenbrachte, erklärt sie jetzt!

In einem Interview mit Brides.com beschreibt Bonnie nun den besonderen Tag mit ihrem Mann Andrew. Die Hochzeit der beiden fand im Ecology Center in San Juan Capistrano in Kalifornien statt. "Wir lieben alles, wofür das Center steht. Wir wollten Liebe und Gemeinschaft feiern. Es war uns wichtig, dass unsere Liebe zur Umwelt reflektiert wird und dass nachhaltige Materialien benutzt wurden, anstatt Einwegverpackungen. Wir waren kreativ, haben viele Dinge selbst gemacht und auch beim Essen darauf geachtet, dass es lokal und saisonal war", erklärt die Schauspielerin.

Auch bei ihrem Kleid setzte Bonnie auf Nachhaltigkeit. "Ich wollte ein Vintage-Kleid tragen. Es gibt so viele Hochzeitskleider in der Welt, die Charakter und eine eigene Geschichte haben", beschreibt sie die Auswahl ihres 100 Jahre alten Kleides.

Instagram / thisisbwright Bonnie Wright und Andrew Lococo, 2021

Instagram / thisisbwright Bonnie Wright mit ihrem Mann Andrew Lococo

Instagram / t22felton Die "Harry Potter"-Stars Oliver Phelps, Bonnie Wright, Rupert Grint und Tom Felton

