Rührselig: "Harry Potter"-Star Bonnie Wrights Baby ist da!

Bonnie Wrights (32) Familie wächst um ein weiteres Mitglied! Im Frühling hatten die schöne Harry Potter-Darstellerin und ihr Mann Andrew Lococo stolz verkündet: Kurz nach ihrer romantischen Hochzeit werden sie erstmals Eltern! Seitdem teilte die Schauspielerin zahlreiche süße Einblicke in ihre Schwangerschaft mit ihren Fans. Doch das hat nun ein Ende: Denn Bonnie verkündet stolz die Geburt ihres ersten Kindes und erste Details!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Rothaarige am Mittwoch das erste Foto ihres Sohnes. "Sagt hallo zu Elio Ocean Wright Lococo! Er wurde am Dienstag, den 19. September geboren", schrieb Bonnie dazu. Ihr und dem Baby gehe es gut und die Neu-Eltern seien total verliebt in ihren kleinen Nachwuchs. "Ich danke auch Andrew, meinem Fels in der Brandung während der Geburt, denn ich habe mich so fest an dich geklammert und du hast nie gewankt. Elio hat den zärtlichsten und liebevollsten Papa", beendete sie ganz süß ihr Posting.

Bonnies Fans sind von dieser Neuigkeit ganz aus dem Häuschen und gratulieren der Britin ganz süß zur Geburt. Die Beauty und ihr Mann sind bereits seit vielen Jahren ein Paar. Neben ihrem kleinen Elio haben sie auch tierischen Nachwuchs – im Januar hatten die beiden einen Hundewelpen namens Ruby Roo adoptiert.

Instagram / thisisbwright Bonnie Wrights Sohn Elio

Instagram / thisisbwright Bonnie Wright und Andrew Lococo, 2021

Instagram / thisisbwright Bonnie Wright mit ihrem Mann Andrew Lococo

