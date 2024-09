Will Bonnie Wright bei der "Harry Potter"-Serie mitspielen?

Vielen Harry Potter-Fans ist Bonnie Wright (33) vor allem als kleine Schwester von Harrys bestem Freund Ron bekannt. Bis heute fühlt sich Bonnie mit ihrer Rolle als Ginny Weasley verbunden und outet sich im Interview mit People beim "Back to Hogwarts"-Event in New York selbst als großer Fan der von J.K. Rowling (59) erschaffenen Zauberwelt. Dementsprechend sei die Schauspielerin schon ganz gespannt auf die neue Serie zu der berühmten Buchreihe. Aber wäre Bonnie bereit, selbst noch einmal in ihre Rolle als Hexe zu schlüpfen? "Sag niemals nie, sag niemals nein", äußert sie schulterzuckend und ergänzt: "Ich wäre [offen], ich bin bereit."

Dass in der Serie detailreicher in die Handlung der Bücher eingetaucht werden soll, ist für Bonnie ein absolutes Highlight. "Ich als Fan hoffe, dass ich einige der Elemente aus den Büchern zu sehen bekomme, die es nicht in die Filme geschafft haben, weil sie den Rahmen gesprengt hätten", gibt die 33-Jährige zu verstehen. Bei einer Serie sei hingegen mehr Spielraum für eine intensivere Auseinandersetzung mit Einzelheiten. Außerdem sei sie sehr neugierig auf die neuen Darsteller sowie deren Umsetzung ihrer Rollen: "Alle Charaktere kann man auf eine Milliarde verschiedene Arten interpretieren, also bin ich gespannt, wie sie dargestellt werden."

Bonnie ist nicht die einzige Schauspielerin aus dem ursprünglichen Cast, die eine Rückkehr ans "Harry Potter"-Set in Betracht ziehen würde. Auch ihr einstiger Co-Star Matthew Lewis (35), der in der Filmreihe Neville Longbottom gespielt hatte, offenbarte in einem früheren Interview mit dem Magazin, dass er keineswegs abgeneigt wäre. "Es würde mich sehr interessieren, wie Neville als Erwachsener aussehen würde – eine ganz andere Ausstrahlung", verriet Matthew und fügte hinzu: "Das könnte interessant werden. Ich würde mir das auf jeden Fall ansehen und in Erwägung ziehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bonnie Wright, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Lewis, "Harry Potter"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass Bonnie in der "Harry Potter"-Serie mitspielen sollte? Ja, das sollte sie unbedingt! Nee, das muss nicht unbedingt sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de