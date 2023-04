"Harry Potter"-Star Bonnie Wright wird zum ersten Mal Mama!

Bonnie Wright (32) erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Im Frühjahr 2022 gaben die Schauspielerin und ihr Partner Andrew Lococo sich das Jawort. Die Hochzeitsfeier stand ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Naturschutz. So fand unter anderem die Feier im Ecology Center im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Und diese Werte wird das Paar sicher auch seinem Kind weitergeben – denn Bonnie ist zum ersten Mal schwanger.

Bei Instagram postet Bonnie ein Foto mit ihrem Liebsten in der freien Natur. Die beiden strahlen über das ganze Gesicht und unter ihrem braunen Sommerkleid ist der gut gewachsene Babybauch perfekt in Szene gesetzt. "Wir bekommen ein Baby! Wir sind so aufgeregt, dieses wunderschöne Land mit ihm zu teilen", freut sich die Harry Potter-Darstellerin. Ihre Schwangerschaft sei eine wilde Reise, meint sie weiter. Und sie und ihr Andrew seien schon ganz gespannt, den kleinen Wonneproppen kennenzulernen.

Bonnie ist nicht der erste Star der berühmten Filmreihe, der Nachwuchs in die Welt setzt. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass auch Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (33) zum ersten Mal Papa wird. Und 2020 hatte das Baby von Bonnies Filmbruder Rupert Grint (34) das Licht der Welt erblickt. Lavender-Brown-Darstellerin Jessie Cave (35) ist sogar schon stolze Mutter von vier Kindern.

Anzeige

Instagram / thisisbwright Bonnie Wright mit ihrem Mann Andrew Lococo

Anzeige

Getty Images Bonnie Wright, Daniel Radcliffe und Emma Watson bei den National Movie Awards in London, 2010

Anzeige

Instagram / rupertgrint Rupert Grint mit seiner Tochter Wednesday

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de