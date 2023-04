Daniel Lopes findet: Marc Terenzi verdient zweite Chance

Daniel Lopes (46) denkt, dass Marc Terenzis (44) Zeit bei Team 5ünf noch nicht vorbei ist! Der einstige DSDS-Teilnehmer hatte den Ex von Sarah Connor (42) 2021 bei der Stripper-Gruppe SixxPaxx abgelöst und kennt ihn auch privat. Zuletzt machte der gebürtige US-Amerikaner mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Erst vor wenigen Tagen wurde er aufgrund seines unangemessenem Verhaltens hochkant aus seiner Band geschmissen. Daniel meinte nun gegenüber Promiflash, dass Marcs Kollegen ihm verzeihen sollten.

Im Promiflash-Interview erklärte der einstige Dschungelcamp-Kandidat: "Ich finde, wenn er sich entschuldigt bei den Jungs, dann verdient er auch eine zweite Chance. [...] Ich glaube, manchmal braucht er nur ein bisschen einen Push und dann funktioniert das wieder." Marc sei einfach ein Rockstar und lebe daher nach seinen eigenen Regeln. Die Gruppe um Jay Khan (41) sollte ihrem Ex-Kollegen eine Auszeit geben: "Ich [...] glaube die haben auch ein bisschen Zeit bis Sommer, wenn die Auftritte anfangen, die sollten die ihm auch geben. Manchmal brauchen Künstler auch ein bisschen Zeit."

Doch ob das Gründungsmitglied Jay Khan Marc diese Chance überhaupt geben will? Der einstige US5-Sänger schrieb Marc besorgte Nachrichten, die Bild vorliegen: "Ich kann es nicht glauben, dass du so ignorant, skrupellos und ehrlich gesagt kaputt bist, Marc. Du brauchst Hilfe und du suchst definitiv an den falschen Stellen."

Instagram / team5uenfofficial Die Jungs der Boyband Team 5ünf

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

Instagram / jaykhanmusik Marc Terenzi und Jay Khan

