DSDS-Stars singen "We have a Dream": Fans sind entsetzt!

Damit haben sie wohl nicht gerechnet. Vor wenigen Minuten startete die erste Liveshow von DSDS. Den Auftakt der feierten die verbliebenen zehn Kandidaten der Jubiläumsstaffel mit ihrer Version des damaligen Top-Hits "We have a Dream". Während das Publikum vor Ort begeistert von der Darbietung gewesen zu sein scheint, geht es den Zuschauern zu Hause offenbar anders. Im Netz ziehen die Fans der Show über die Darbietung der Top Ten her!

"Ernsthaft, die fassen den Song an?!", meldet sich ein entsetzter Zuschauer auf Twitter zu Wort. Und auch die anderen User sind nicht gerade erfreut. "Lasst uns erst mal 'We have a Dream' stimmlich vergewaltigen", zieht ein weiterer Fan der beliebten Castingshow über die Leistung der Kandidaten her. Dennoch zeigt sich der ein oder andere User beeindruckt. "Ich hab gerade den Namen vergessen, aber ich glaub stimmlich toppt der im beigen Anzug alle bei DSDS. Ist jetzt nicht so schwer, aber bei der Stimme krieg ich bisschen Gänsehaut", äußert sich ein User.

Auch das Motto der ersten Liveshow spaltet die Gemüter: Die Kandidaten performen die Siegersongs aus den vergangenen Staffeln. "Das Motto heute ist DSDS-Siegersongs. Etwas, wo ich wünschte, es wäre ein Aprilscherz gewesen", äußert ein Zuschauer auf der Social-Media-Plattform. "Aber eins muss man DSDS heute Abend lassen – das Motto finde ich total gut! Bin gespannt an wie viele Titel ich mich noch erinnere", meint hingegen ein anderer User.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

RTL / Markus Hertrich Die Jury von DSDS 2023 in Thailand

