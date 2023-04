Erste DSDS-Liveshow: Dieser Teilnehmer hat die Nase vorn

Welcher Kandidat schafft es heute eurer Meinung nach eine Runde weiter? Seit mehreren Wochen

stellen die Kandidaten der aktuellen Jubiläumsstaffel von DSDS ihr gesangliches Talent unter Beweis. Doch nur zehn von ihnen haben es in die heute startenden Liveshows geschafft und dürfen versuchen, jetzt auch das Publikum von ihrem Können zu überzeugen. Welches der Talents hat eurer Meinung nach die größten Chancen, Deutschlands neuer Superstar zu werden?

In einer Umfrage von Promiflash zeichnet sich ein klares Bild ab: Ganze 47,8 Prozent der Leser – das entspricht 1.155 von insgesamt 2.416 Stimmen [Stand: 1. April, 18:30 Uhr] – haben angegeben, dass Sem Eisinger ihr Favorit ist. Monika Gajek schafft es in der Umfrage mit 19,3 Prozent auf Platz zwei. Weniger gut kommt offenbar Natalie Nock an – die 29-Jährige bildet mit nur 0,7 Prozent der Stimmen das Schlusslicht. Ob die aus Baden-Baden stammende Musikerin am Ende auch als erste die Liveshows verlassen muss, wird sich im Laufe des Abends zeigen.

Aber nicht nur die Zuschauer, sondern auch die DSDS-Kandidaten selbst sind der Meinung, dass Sem am Ende das Rennen machen wird. In einem Interview mit Promiflash verrät Kandidatin Aileen Sager, dass sie den 29-Jährigen als starken Konkurrenten wahrnimmt. "Der ist natürlich der Oberhammer, der hat gute Chancen, denke ich", erklärt sie.

RTL / Stefan Gregorowius Sem Eisinger, DSDS-Kandidat 2023

RTL / Stefan Gregorowius Monika Gajek, DSDS-Kandidatin 2023

RTL / Stefan Gregorowius Aileen Sager bei DSDS

