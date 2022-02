Sophia Thomalla (32) schwelgt in Erinnerungen. Von 2000 bis 2009 waren ihre Mutter Simone Thomalla (56) und Rudi Assauer ein Paar. In dieser Zeit wurde der einstige Schalke-Manager zu einer Vaterfigur für die Tochter seiner Liebsten. 2019 erlag der einstige Profisportler im Alter von 74 Jahren schließlich den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung, was bei der Schauspielerin tiefe Wunden hinterließ. Nun erinnerte Sophia mit einem süßen Bild an ihren verstorbenen Ziehvater.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 32-Jährige nun einen Schnappschuss, der sie als junges Mädchen an der Seite von Rudi und ihrer Mutter zeigt. Augenscheinlich entstand das Foto im Fußballstadion in Gelsenkirchen, denn die kleine Sophia trägt ein blaues Oberteil mit Schalke-Logo auf der Brust. "Wenn ich mich in meiner alten Nachbarschaft herumtreibe, werde ich immer nostalgisch", schrieb die Moderatorin zu der Throwback-Aufnahme. Und nicht nur die Fans waren von der kleinen Hommage an den langjährigen Freund ihrer Mutter bewegt. So hinterließ Simone selbst beispielsweise zahlreiche rote Herz-Emojis unter dem Post und Detlev Buck (59) schrieb: "Sehr schöne Erinnerung".

Bereits im August 2019 hatte Sophia ein Foto geteilt, mit dem sie des einstigen Fußballprofis gedacht hatte. Auf dem Bild sitzt die Date or Drop-Moderatorin lachend auf einem blauen Sessel am Seitenrand des Spielfeldes. "Rudi würde sagen: 'Was macht die Alte da auf meiner Trainerbank?!' Zurecht!", schrieb die Freundin von Alexander Zverev (24) schelmisch dazu.

Instagram / sophiathomalla Simone Thomalla, Sophia Thomalla und Rudi Assauer

Getty Images Sophia Thomalla, Simone Thomalla und Rudi Assauer im März 2007

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in der Schalke-Arena

