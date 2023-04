Neues nachhaltiges Business-Abenteuer für Angelina Jolie

Angelina Jolie (47) ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt! Aber vor der Kamera stehen ist nicht ihre einzige Passion. Immer wieder setzt sich Angelina auch für humanitäre Projekte ein und reist in Krisengebiete. Aber auch Nachhaltigkeit in Sachen Fashion und Umweltschutz sind ihr sehr wichtig. Nun plant Angelina in diesem Bereich ein neues Business-Abenteuer und hat dafür schon die nächsten Schritte eingeleitet!

Ein Insider verriet jetzt The Sun, dass Angelina einen Markennamen für ein weltweites Warenzeichen angemeldet habe. Ihr neues Business soll "Atelier Jolie" heißen und laut dem Insider arbeite die Schauspielerin schon seit über einem Jahr an der Marke: "Sie hofft, dass ihr Trademark-Antrag angenommen wird und sie mit ihrem Geschäft weitermachen kann. Über das Handelszeichen laufen maßangefertigter Schmuck und Kleidung sowie Schneiderarbeiten." Angelina spreche sich sehr für Nachhaltigkeit aus, weshalb dies ein besonderer Fokus ihres Unternehmens sein werde.

In einem Vogue-Interview erklärte die "Maleficent"-Darstellerin bereits, dass sie kein Fan von Fast-Fashion sei. "Ich investiere in Kleidung mit hoher Qualität und trage sie, so lange es geht. Ich verändere Dinge nicht oft. Das ist mein Ding. Wenn man Vintage-Pieces hat, sollte man Spaß an ihnen haben und auch Second-Hand-Läden für sich entdecken."

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox Jolie-Pitt

Getty Images Angelina Jolie im Oktober 2021

Getty Images Angelina Jolie auf der Pressekonferenz von "Maleficent", 2019

