Lange Single: Angelina Jolie hat Männern nicht abgeschworen

Angelina Jolie (49) hat seit ihrer Scheidung von Brad Pitt (61) zwar keine neue Beziehung begonnen, trotzdem hat sie den Männern generell noch nicht abgeschworen. Das erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin Us Weekly und betonte, dass Angelina aktuell jedoch nichts Ernstes suche. "Es fällt ihr schwer, Männern zu vertrauen nach dem, was sie mit Brad durchgemacht hat", verriet die Quelle. Dennoch fühle sie sich "erfüllt" und sei glücklich mit ihren sechs Kindern, Maddox (23), Pax (21), Zahara (✝36), Shiloh (18) und den Zwillingen Knox (16) und Vivienne (16), die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Brad hat. Aktuell lebt Angelina mit ihren Kindern hauptsächlich in New York, wo sie ihre Zeit mit Besuchen von Kunstausstellungen und Broadway-Shows verbringt.

Nach mehr als einem Jahrzehnt Beziehung und zwei Jahren Ehe hatte die Oscarpreisträgerin 2016 die Scheidung eingereicht, was für viele Schlagzeilen sorgte. Unter anderem wurden schwere Vorwürfe gegen Brad laut, ihm wurde emotionaler und körperlicher Missbrauch während eines Fluges innerhalb der USA vorgeworfen. Die Streitigkeiten, etwa um das Sorgerecht der Kinder und das gemeinsam erworbene Anwesen Château Miraval, sorgten noch Jahre später für juristisches Gezerre. Erst Ende 2024 konnte das Kapitel endgültig geschlossen werden. "Angelina ist erschöpft, aber erleichtert, dass dieser Teil vorbei ist", ließ ihr Anwalt verlauten.

Die Beziehung von Angelina und Brad, die sich am Set des Actionfilms "Mr. & Mrs. Smith" kennenlernten, galt lange als die große Liebesgeschichte Hollywoods. Nach ihrer Trennung suchte Angelina offenbar vor allem einen Weg zurück zu sich selbst und konzentriert sich seitdem verstärkt auf ihre Familie und ihre eigenen Projekte. Neben ihrer humanitären Arbeit liegt ihr Fokus derzeit auf ihrer Modemarke Atelier Jolie. Brad scheint derweil seinen Blick auf die Zukunft gerichtet zu haben: Mit seiner aktuellen Partnerin Ines de Ramon ist er seit zwei Jahren glücklich liiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Zahara, Shiloh im Oktober 2021

Anzeige Anzeige