So stylisch shoppt Angelina Jolie mit ihrer Tochter Vivienne

Angelina Jolie (49) wurde beim Einkaufsbummel mit ihrer Tochter Vivienne (16) in Los Angeles gesichtet und zeigte sich dabei so stilvoll wie eh und je. Trotz des regnerischen Wetters strahlte die Schauspielerin in einem eleganten beigen Mantel, den sie über einem cremefarbenen Kleid trug, und kombinierte den Look mit großer Sonnenbrille und schwarzen Absatzschuhen. Das Mutter-Tochter-Duo wurde beim Erledigen ihrer Einkäufe von Passanten im Supermarkt entdeckt.

Angelina zog mit ihrem stilvollen Auftreten die Blicke auf sich, obwohl es sich um eine alltägliche Erledigung handelte. Tochter Vivienne entschied sich für ein deutlich lässigeres Outfit. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, sieht man die 16-Jährige in einem legeren, hellen Sweatpullover und einer dunklen Jeans, kombiniert mit sportlichen Turnschuhen. Als Frontprint glänzt ein Stern auf Viviennes Brust.

Die 16-Jährige ist eines der sechs Kinder, die aus Angelinas Ehe mit Brad Pitt (61) stammen. Angelina, die derzeit für ihre Rolle als Opernlegende Maria Callas (✝53) im Netflix-Film "Maria" gefeiert wird, steht dennoch im Schatten andauernder Streitigkeiten mit ihrem Ex-Mann. Nach der Trennung im Jahr 2016 hatten sich die beiden in eine erbitterte Sorgerechtsauseinandersetzung verstrickt, bei der Brad von mehreren seiner Kinder öffentlich kritisiert wurde. Besonders brisant: Mehrere ihrer leiblichen und adoptierten Kinder haben seitdem den Nachnamen des Schauspielers abgelegt, was die zerrütteten Familienverhältnisse deutlich macht.

Getty Images Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Zahara, Shiloh im Oktober 2021

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015

