Sarah Engels verrät: Das Abstillen ihrer Tochter war "hart"!

Sarah Engels (30) plaudert über ein intimes Mama-Thema! Die Sängerin ist inzwischen stolze Mutter von zwei Kindern. Nach Sohnemann Alessio Lombardi (7), den sie mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (30) bekommen hatte, folgte Ende 2021 Töchterchen Solea Liana Engels (1) mit ihrem Gatten Julian Engels (29). Inzwischen ist die Kleine schon über ein Jahr alt – und wird auch nicht mehr gestillt. Jetzt verrät Sarah, wie das Abstillen von Solea damals ablief...

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram erklärt die einstige The Masked Singer-Siegerin: "Nachdem ich gemerkt habe, dass Solea Interesse für anderes Essen entwickelt hat, habe ich versucht, das Stillen Stück für Stück zu reduzieren und ihr mehr und mehr Babynahrung zu geben." Doch Sarah muss gestehen: "Ehrlicherweise war es echt hart an manchen Tagen... Wenn irgendwann die Milch weniger wurde und sie aber dann doch trinken wollte, war das Geschrei nicht zu stoppen."

Weiter schildert die Mami: "Oder wenn man die Milch in der Brust hatte, sie aber lieber anders essen wollte und die Brust angefangen hat, zu ziehen... Dinge, die nur Frauen verstehen." Doch irgendwann habe es schließlich geklappt! "Nach zwei Wochen hat sie dann die Brüste nicht mehr angeschaut und Stillen war ihr komplett fremd." Das Abstillen habe sie am Ende sogar ein bisschen traurig gemacht.

Instagram/sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea im Mai 2022

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Töchterchen Solea, April 2022

