"Selling Sunset"-Star Mary Fitzgerald hatte eine Fehlgeburt!

Mary Fitzgerald (42) macht ein trauriges Geständnis. 2019 hatten sich der Selling Sunset-Star und sein Partner Romain Bonnet im Rahmen einer romantischen Trauung das Jawort gegeben. Seither hofft das Paar auch auf gemeinsamen Nachwuchs. Aus einer früheren Beziehung hat die TV-Bekanntheit bereits ihren 26-jährigen Sohn Austin. Wie Mary jetzt verrät, habe sie in Hinblick auf ihre Familienplanung so einige Rückschläge ertragen müssen: Sie hatte bereits damals nach der Hochzeit eine Fehlgeburt!

"Wir wurden schwanger und leider hat es nicht geklappt", berichtet die 42-Jährige in einem emotionalen Video auf Instagram. Doch damit nicht genug. Die Immobilienmaklerin hat damals nicht nur ihr ungeborenes Kind verloren, sondern musste anschließend auch operiert werden. "Ich hatte auch noch etwas, das man anscheinend eine septische Fehlgeburt nennt", erklärt Mary. Eine septische Fehlgeburt tritt oftmals dann auf, wenn sich in der Gebärmutter eine Infektion gebildet hat. In diesem Fall ist eine sofortige Operation und Behandlung notwendig.

Trotz ihres Verlustes hat die Blondine ihren Wunsch nach einem gemeinsamen Kind mit ihrem Ehemann nicht aufgegeben. Im Dezember des vergangenen Jahres plauderte sie gegenüber Us Weekly aus: "Wir haben ein paar Embryonen einfrieren lassen, aber es hat nicht geklappt. Wir müssen es erneut versuchen, wir haben eine weitere Runde begonnen."

Getty Images Mary Fitzgerald mit ihrem Mann Romain Bonnet

Getty Images Romain Bonnet und Mary Fitzgerald

Getty Images Mary Fitzgerald, Immobilienmaklerin

