Kinderwunsch: "Selling Sunset"-Star Mary steht OP bevor!

Der Kinderwunsch von Mary Fitzgerald (43) gestaltet sich schwer. Die Selling Sunset-Beauty und ihr Mann Romain Bonnet wünschen sich ein gemeinsames Baby. Nach einer Fehlgeburt stehen für die Blondine nun eine Menge medizinischer Schritte an. "Ich hatte einen MRT-Scan, einen Ganzkörperscan und ich muss eine Operation an meiner Gebärmutter durchführen lassen", erklärt sie im Interview mit Us Weekly. Die Beauty fügt hinzu: "Es wird nicht so einfach sein, wie wir es uns vorgestellt haben."

Kurz nach ihrer Hochzeit hatten sich die Eheleute über eine Schwangerschaft gefreut. Doch kurz darauf war es bereits zu einer Fehlgeburt gekommen – das verriet die US-Amerikanerin erst vergangenes Jahr auf Instagram: "Wir wurden schwanger und leider hat es nicht geklappt." Anschließend war Mary operiert worden, weil es zu einer Infektion in der Gebärmutter gekommen war.

Für Romain und Mary wäre es das erste gemeinsame Kind. Die Maklerin brachte jedoch einen Sohn mit in die Beziehung – denn sie war bereits als Teenagerin schwanger geworden. In der Show "Selling Sunset" erklärte sie einmal: "Ich war 15, als ich schwanger wurde. Offensichtlich war die Schwangerschaft nicht geplant. Ich habe so viele Fehler gemacht, weil ich nicht wusste, was ich tat, und das hat mir Angst gemacht, jemals wieder ein Kind zu bekommen!"

Getty Images Romain Bonnet und Mary Fitzgerald

Getty Images Mary Fitzgerald mit ihrem Mann Romain Bonnet

