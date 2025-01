Einbrecher rauben "Selling Sunset"-Mary und Romains Haus aus

Die Selling Sunset-Stars Mary Bonnet (31) und Romain Bonnet, die seit 2018 verheiratet sind, wurden Opfer eines Einbruchs in ihrem gemeinsamen Zuhause in Los Angeles. TMZ zufolge gelangten die Einbrecher in den Abendstunden durch eine unverschlossene Tür in das Haus und entwendeten Schmuck und Designer-Handtaschen im Wert von über 126.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Einbruchs befand sich das Paar nicht im Haus. Überwachungskameras dokumentierten jedoch die Tat. Die Ermittlungen laufen, bislang konnten allerdings keine Verdächtigen festgenommen werden.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie prominenter Einbrüche ein, die Los Angeles seit einiger Zeit erschüttert. Auch andere Stars wie Tom Hanks (68) und seine Ehefrau Rita Wilson (68), Sarah Hyland (34) sowie Jessie J (36) wurden in den vergangenen Monaten Ziel ähnlicher Diebstähle. Die Luxusimmobilienmaklerin und Romain gehören damit zu einer wachsenden Liste von Berühmtheiten, die in der Gegend Opfer von Kriminalität wurden. Die Gegend, in der sich ausschließlich wohlhabende Bewohner niedergelassen haben, scheint zunehmend in den Fokus von Verbrechern zu geraten.

Privat mussten Mary und Romain in letzter Zeit bereits andere Herausforderungen bewältigen. Erst vor Kurzem machte Beauty-Queen Mary ihrem Ärger über eine Fluggesellschaft öffentlich Luft, nachdem ihr trotz Buchung eines Business-Class-Tickets ein Economy-Sitzplatz zugewiesen wurde. Die Entscheidung, dies auf Social Media zu teilen, sorgte bei ihren Followern allerdings für gemischte Gefühle. "Es ist an der Zeit, diese Leute von ihrem hohen Ross herunterzuholen und sie in die Realität zurückzuholen" oder "Das Leben ist hart, wenn man dumm ist" sind nur wenige Beispiele für die kritischen Äußerungen, die online laut wurden. Das Paar, das regelmäßig in der Netflix-Serie "Selling Sunset" zu sehen ist, ist dafür bekannt, intime Einblicke in ihren oftmals turbulenten Alltag via Social Media zu teilen.

Getty Images Luxusmaklerin Mary Bonnet im Juni 2024

Getty Images Romain Bonnet, TV-Persönlichkeit

