Deshalb kann "Selling Sunset"-Star Mary keine Kinder kriegen

Mary Bonnet (44), bekannt aus Selling Sunset, hat eine schockierende Entdeckung geteilt, die sie nach einem Ganzkörperscan machte. Bei der Luxusimmobilienmaklerin wurde eine seltene Geburtsanomalie gefunden, die die Ursache für ihre früheren Fehlgeburten gewesen sei. Das verriet Mary in einem Gespräch mit Taylor Lautner (32) und seiner Frau Tay im Podcast "The Squeeze". "Ich fand heraus, dass ich ein Septum in der Mitte meiner Gebärmutter habe", beschrieb die Blondine die Entdeckung der medizinischen Untersuchung.

Wie sie weiter erklärte, bedeutet das, dass ihr Uterus durch eine Membran in zwei Hälften geteilt ist. Diese Krankheit habe bereits seit ihrer Geburt bestanden, wie ihr Arzt ihr mitgeteilt hatte. Trotz dieses Umstands wurde Mary – auf wundersame Weise – in jungen Jahren einmal schwanger. "Mein Sohn ist ein wahres Wunder, weil ich eigentlich ohne einen chirurgischen Eingriff keine Schwangerschaft austragen kann", fügte der TV-Star hinzu. Trotz der erfolgreichen Geburt ihres Sohnes Austin, als sie gerade einmal 16 Jahre alt war, blieben all ihre späteren Schwangerschaftsversuche erfolglos. "Ich hatte künstliche Befruchtungen und viele Behandlungen, aber niemand hat mir bisher gesagt, dass ich dieses Septum habe, das mich daran hindert, eine vollständige Schwangerschaft zu erleben."

Mary hatte schon vor Monaten von ihrem Kinderwunsch berichtet und die damit einhergehenden Schwierigkeiten offen thematisiert. In einem Interview mit Us Weekly sprach Mary damals über die medizinischen Maßnahmen, die sie durchlaufen müsse, um dem Traum eines gemeinsamen Babys mit ihrem Partner Romain näherzukommen. "Ich hatte einen MRT-Scan, einen Ganzkörperscan und ich muss eine Operation an meiner Gebärmutter durchführen lassen", sagte sie damals gegenüber dem Newsportal und erklärte: "Es wird nicht so einfach sein, wie wir es uns vorgestellt haben."

Getty Images Luxusmaklerin Mary Bonnet im Juni 2024

Getty Images Mary und Romain Bonnet im Juni 2024

