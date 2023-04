"Selling Sunset": Die ersten Details zur sechsten Staffel!

Bald ist es endlich so weit – schon in wenigen Wochen kommt die nächste Staffel "Selling Sunset" raus! Die beliebte Netflix-Realityshow dreht sich um das glamouröse Leben von Hollywoods Immobilienmaklerinnen. Die zum Verkauf stehenden Villen rücken bei dem Drama, Tratsch und Streitigkeiten der Mädels aber oft in den Hintergrund. Am 19. Mai legen Mary (42), Chrishell (41) und Co. wieder los: Das können die Fans in der sechsten Season erwarten!

Der erste Trailer der kommenden elf Folgen verspricht so einiges: Fans dürfen sich beispielsweise auf ein paar neue Gesichter freuen! Unter anderem wird Nick Cannons (42) Ex-Freundin Bre Tiesi zu sehen sein. Zwei der Maklerinnen sind allerdings in dieser Staffel nicht mehr dabei: Maya Vander und Drama-Queen Christine Quinn (34) verabschiedeten sich von der Show. Darüber scheint Mary wohl nicht besonders traurig zu sein. "Ich glaube, ich werde Christine nicht vermissen. Es ist wahrscheinlich besser, dass sie weg ist", schießt die 41-Jährige im Teaser gegen ihre einstige Kollegin.

Chrishell Stause wird auch wieder zu sehen sein – obwohl sie erst vor Kurzem gegen die Produzenten der Show wetterte. Sie sei mit der Fakeness der Show nicht einverstanden. "Die Art, wie Reality-TV-Produzenten Dinge verdrehen und manipulieren, um eine Geschichte zu erzählen", schrieb sie in ihrer Instagram-Story und forderte anschließend: "Streicht dieses Fake-Narrativ, denn vergesst nicht: Wir haben auch Stimmen."

