Genervt: "Selling Sunset"-Mary lässt sich den Hals straffen!

Bye Bye Falten! Mary Fitzgerald (42) wurde durch die Netflix-Serie Selling Sunset weltweit bekannt. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Mary für die Oppenheim Group und war vier Jahre davon mit ihrem TV-Boss Jason Oppenheimer (46) zusammen. Inzwischen ist die Beauty fast vier Jahre in einer glücklichen Ehe mit ihrem französischen Gemahl Romain Bonnet. Im Juli steht nun ihr 43. Geburtstag an. Jetzt plant Mary, sich den Hals straffen zu lassen!

Der Realitystar verriet auf Instagram, dass er plant, sich einem Schönheitseingriff am Hals zu unterziehen. Grund dafür: Nach ihrem 40. Geburtstag soll die Blondine schlaffe Haut an ihrem Dekolleté bemerkt haben. Dabei blieben ihre Bemühungen, die Veränderungen auf natürliche Weise zu korrigieren, erfolglos. "Das nervt mich! Das ist etwas, das erst anfing, als ich 40 wurde. Dabei habe ich schon alle möglichen Cremes benutzt – aber nichts hat geholfen!", gesteht Mary in einer ihrer Storys.

Die Maklerin soll sich nun mit Renuvion – einer innovativen Methode zur Gewebestraffung – behandeln lassen, das zur Verbesserung von schlaff erscheinender Haut an Hals und Kinn beitragen soll. Natürlich nahm die Netflix-Bekanntheit ihre Fans auf der Reise zum Beauty-Doc mit. "Andere Leute denken, dass es keine große Sache ist – aber mir ist es egal, was andere Leute denken", macht die 42-Jährige gegenüber ihrer Community klar.

Getty Images Mary Fitzgerald mit ihrem Mann Romain Bonnet

Instagram / themaryfitzgerald Mary Fitzgerald und Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Stars

Getty Images Mary Fitzgerald bei den MTV Movie & TV Awards 2021

