So sieht "Let’s Dance"-Patricija Fast-Exit mit Ali Güngörmüs

Wie findet Patricija Ionel (28) die Leistung ihres Gegenübers? In der vergangenen Folge von Let's Dance mussten die Promis ihre Tanzpartner tauschen und durften nicht an der Seite ihrer gewohnten Profis tanzen. So versuchte Ali Güngörmüs (46) mit Patricija Ionel die kritische Jury mit seiner Performance zu überzeugen und wäre dabei beinahe rausgeflogen. Promiflash will wissen, wie Patricija mit dem Fast-Exit umgeht.

Im direkten Anschluss an die Show am Freitag traf Promiflash auf die Teilnehmer und sprach unter anderem mit der 28-Jährigen und dem Fernsehkoch. Obwohl Letzterer die wenigsten Punkte erhalten hatte, war Patricija alles andere als enttäuscht von ihrem Schützling. "Aber habt ihr gesehen, wie schön Ali getanzt hat? Haltung, Bewegung…Wirklich, das war sehr, sehr gut. Ich bin superzufrieden", verriet die Blondine. Sie selbst hätte ihm für seine Darbietung mehr Punkte gegeben.

Für die Beauty war die Zusammenarbeit mit dem 46-Jährigen eine tolle Erfahrung. "Es war wunderschön. Wir hatten eine tolle Woche, wir haben sehr viel gelacht und gleichzeitig haben wir auch sehr, sehr gut gearbeitet. Das war eine sehr produktive Woche", schwärmte Patricija im Promiflash-Interview.

Getty Images Ali Güngürmüs mit Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Getty Images Ali Güngörmüs mit Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Instagram / bellatricija Ali Güngürmüs mit Patricija Ionel bei "Let's Dance"-Proben

