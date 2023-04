Wie bemerkte schwangere Anna Adamyan Hämatom in Gebärmutter?

Anna Adamyan (26) gibt ihren Followern einen intimen Einblick in ihre Schwangerschaft. Für die Influencerin geht aktuell ein großer Traum in Erfüllung: Nachdem ihr Kinderwunsch lange unerfüllt blieb, ist das Model jetzt endlich schwanger. Inzwischen hat die Brünette die Hälfte ihrer Schwangerschaft bereits hinter sich gebracht und ist überglücklich. Dabei gab es vor geraumer Zeit eine Situation, die Anna leicht besorgte...

Vor einigen Wochen wurde ein Hämatom in Annas Gebärmutter festgestellt. Die Entdeckung dessen war ein absoluter Zufall, erzählte Anna nun in ihrer Instagram-Story: "Ich hatte keine anderen Schmerzen, auch keine Blutungen. Beim vaginalen Ultraschall wurde es entdeckt, Anfang der zwölften Woche. Es war nicht zu übersehen. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja eh noch so viele Medis genommen und dadurch eh ein anderes Körpergefühl." Für das Baby war es aber keine Gefahr. In der 19. Schwangerschaftswoche sei das Hämatom dann so gut wie weg gewesen.

Dennoch bereitete die Situation Anna zeitweise schon ziemliche Sorgen. "Mir hat das so Angst gemacht und gedanklich hat es mich echt belastet. Obwohl ich wusste, dass es weit genug weg ist von der Plazenta. Baby Adamyan hat sich 0,0 davon stören lassen", erzählte sie.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Robert Schmiegelt / Future Image Anna Adamyan, Influencerin

