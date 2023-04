Ed Sheeran "so froh" über Charterfolg seiner neuen Single!

Mal wieder geht seine Musik durch die Decke! Ed Sheeran (32) veröffentlichte in der vergangenen Woche seinen Song "Eyes Closed" – den ersten Track seines kommenden Albums "Subtract". Das Lied hat für den Sänger eine ganz besondere Bedeutung, denn darin besingt er seinen Schmerz über den Verlust eines engen Freundes. Der Song schaffte es nun, die 14. Nummer-Eins-Single des Rotschopfs im Vereinigten Königreich zu werden: Darüber freut sich Ed riesig!

Via Instagram schildert das Musiktalent: "Ich kann es einfach nicht glauben! Ich danke euch, meinen Fans, so sehr! Ich kann es nicht erwarten, bis ihr das ganze Album hören könnt." Er sei "so froh", dass seine Anhänger "Eyes Closed" mögen und dass sie sich so mit ihm verbunden fühlen, meint der Brite. Außerdem betont er: "Ich werde das nie für selbstverständlich nehmen. Ich danke euch allen von ganzem Herzen!"

Das neue Album des Ausnahmemusikers soll am 5. Mai erscheinen. Vor wenigen Tagen erklärte Ed, dass er parallel bereits an einer anderen Platte arbeite, die erst nach seinem Tod erscheinen soll. In Bezug auf diese scheint sich der "Shape Of You"-Interpret sicher: "Ich möchte die Sache langsam angehen und hier und da Songs hinzufügen, damit diese Platte auch für den Rest meines Lebens perfekt ist."

