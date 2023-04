Gewicht schwankt: Ist Liz Kaeber mit ihrer Figur zufrieden?

Hat Liz Kaeber (30) etwas an sich auszusetzen? Seit ihrer Bachelor-Teilnahme im Jahr 2015 ist die gebürtige Eberswalderin als Influencerin tätig. Nicht selten setzt sie auf Social Media ihren Körper in figurbetonten Kleidern oder sexy Bikinis in Szene und begeistert damit ihre Fans. Aufgrund ihrer Schilddrüsenunterfunktion hat Liz allerdings mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Fühlt sie sich trotzdem wohl in ihrem Körper?

In ihrer Instagram-Story stellte die 30-Jährige klar, dass sie mit ihrem Body rundum zufrieden sei. Das teilweise zusätzliche Gewicht störe sie keineswegs: "Ich habe an meinem neuen Körper wirklich Gefallen gefunden. Dieses Frauliche gefällt mir. Wenn mich etwas arg stören würde, dann würde ich den Ehrgeiz haben, es zu ändern." Denn wenn man etwas unbedingt möchte, schaffe man es auch. "Aber ich störe mich an nichts. Ich möchte nur etwas dafür tun, um meine Haut straff zu halten, aber sonst bin ich happy", fasste die Gründerin einer Bekleidungsmarke zusammen.

Um sich selbst zu lieben, gehöre für Liz aber mehr dazu. "Die Schönheit kommt von innen. Diese musst du für dich finden. Du bist ein guter Mensch, vertrittst tolle Werte, bist hilfsbereit, gutmütig, herzlich, liebevoll, dankbar – einfach jemand, den man gern um sich hat", nannte sie als Beispiel.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im März 2023

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber in Dubai

