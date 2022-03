Na, da schauen ihre Fans sicherlich gern zweimal hin! Mit ihren Fotos und Lifestyle-Beiträgen im Netz hat sich diese Influencerin in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinschaft aufgebaut. Vor allem mit ihren immer ziemlich heißen Pics bringt die Beauty ihre Follower regelmäßig um den Verstand. Jetzt überrascht die blonde Schönheit mit besonders aufreizenden Schnappschüssen – doch um wen handelt es sich dabei?

Richtig erkannt! Es ist Influencerin und Ex-Bachelor-Teilnehmerin Liz Kaeber (29). Via Instagram veröffentlicht die 29-Jährige nun ein paar ziemlich hotte Aufnahmen von sich, auf denen sie ihre Kurven gekonnt in Szene setzt. In einem knappen Zweiteiler präsentiert sich Liz auf den Malediven von ihrer Schokoladenseite. "Ich bin happy", schreibt die Influencerin zu einem ihrer heißen Strandbilder und unterstreicht mit den Hashtags #love und #summer, wie gut es ihr aktuell geht.

Und auch die Fans sind bei diesen Bildern total aus dem Häuschen. "Du bist so schön", "Ich liebe deine Urlaubsfotos so sehr", "Ich finde, du siehst gerade unglaublich glücklich aus" oder "Wunderschön, Liz", kommentieren unter anderem ein paar Fans im Netz. Wie findet ihr die Pics der Netzbekanntheit? Stimmt in der Umfrage ab.

Liz Kaeber, Netzstar

Liz Kaeber im März 2022

Liz Kaeber, Influencerin

