Hottes Duo: Heidi Klum und Sofia Vergara zeigen ihre Kurven

Diese beiden Ladies ziehen wohl alle Blicke auf sich! Heidi Klum (49) ist derzeit nicht nur im deutschen Fernsehen in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel zu sehen, sondern auch auf den Bildschirmen in den USA. Das Supermodel sitzt schon seit einigen Jahren in der Jury der amerikanischen TV-Show America's Got Talent neben Sofia Vergara (50), Howie Mandel (67) und Simon Cowell (63). Die beiden Frauen im Bunde zeigen sich bei den Auftritten stets von ihrer besten Seite!

Auf Instagram gewährte die GNTM-Chefin ihren rund 10,6 Millionen Fans einen Einblick hinter die Kulissen des "America's Got Talent"-Castings. Dabei wurde der Backstagebereich kurzerhand zum Catwalk: Hand in Hand liefen Heidi und Jury-Kollegin Sofia ganz selbstbewusst durch den Raum und präsentierten ihre sexy Outfits. Passend dazu hinterlegte die Blondine den Clip mit dem Big Boss Vette Song "Pretty Girls Walk." Für die kleine Show wählten sie sogar passende Outfits: beide Beautys trugen enge gleichlange Kleider in Gelb und Pink.

Schon bald werden die zwei Powerfrauen auch im deutschen TV zusammen zu sehen sein. Wie Sofia schon vor einigen Wochen preisgab, wird sie Heidi in diesem Jahr in einer GNTM-Folge als Jurorin unterstützen. "Shooting mit meiner Liebsten", schrieb die Kolumbianerin unter einen Schnappschuss vom Set der Castingshow.

SIPA PRESS Sofia Vergara und Heidi Klum im August 2022 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum und Sofia Vergara bei "America's Got Talent"

Instagram / sofiavergara Heidi Klum und Sofia Vergara am GNTM-Set

