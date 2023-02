Bei GNTM: Heidi Klum freut sich über prominenten Support

Heidi Klum (49) kann sich über die Unterstützung ihrer Promi-Kollegen freuen! Am 16. Februar ist es endlich so weit und Germany's next Topmodel startet in die 18. Runde. Nachdem bereits die Top 29 Kandidatinnen bekannt gegeben wurden, gewährte auch ein erster offizieller Trailer schon jetzt einige Einblicke in die Reise der Mädels auf ihrem Weg zum Modeldasein. Auch für die kommende Staffel hat sich die Modelmama wieder prominenten Support mit ins Boot geholt. Auch Sofia Vergara (50) wird mit auf Modelsuche gehen!

Wie ein Selfie von Heidi und Sofia verrät, dass kürzlich via Instagram veröffentlicht wurde, wird auch die Modern Family-Darstellerin in der kommenden GNTM-Staffel mit von der Partie sein. Dabei wird die 50-Jährige offenbar an der Seite von Heidi Platz nehmen, um der Jurorin bei der Suche nach ihrer nächsten Gewinnerin zu helfen. "Shooting mit meiner Liebsten", heißt es unter einem Schnappschuss der beiden, das die zwei Freundinnen am Set der beliebten Castingshow zeigt. "Meine Schwester fürs Leben", bekundete Heidi ihre Liebe für Sofia unter dem Post.

Auch Heidi selbst freut sich bereits sehr auf den Start der kommenden Staffel. So gab sie bereits Anfang des Jahres einen ersten Einblick und teilte ein Poster, mit dem sie das Datum der ersten Folge bekannt gab. Und das lässt vermuten, dass es wohl ziemlich sexy werden könnte – immerhin zeigt sich die 49-Jährige auf dem Bild lediglich halb von einem Tuch umhüllt.

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

SIPA PRESS Sofia Vergara und Heidi Klum im August 2022 in Los Angeles

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

