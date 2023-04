Nach Trennung: Sieht Matze Höhn sich in Dating-Formaten?

Matthias Höhn (27) will mehr Reality-TV! In diesem Jahr nahm der TikToker an dem Format Prominent getrennt teil. Hier müssen Ex-Paare gemeinsam an einen Strang ziehen und verschiedene Challenges meistern. Der Influencer wurde mit seiner damaligen Freundin Jenefer Riili jedoch bereits in der ersten Nominierungsnacht aus der Show gewählt. Doch geht es für ihn trotzdem im Reality-TV weiter? Gegenüber Promiflash verriet Matze, bei welchen Shows er sich eine Teilnahme vorstellen könnte.

"Der Plan ist jetzt eigentlich, dass alles so zack, zack nacheinander und nicht ein oder zwei Jahre wieder aufs nächste Format warten", plauderte der 27-Jährige in einem Interview mit Promiflash aus. Dabei erwähnte er jedoch, dass Datingformate auch nach seiner Trennung von Michelle Simöl keine Option seien. "Wenn ich jetzt jung wäre [...], ich hätte kein Kind, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Dann hätte ich schon Lust drauf", erklärte er. Dennoch passe das nicht mit seiner Verantwortung als Vater zusammen.

Doch konkrete Pläne hat Matthias wohl trotzdem schon – er verriet nämlich: "Promi Big Brother wäre so eine Sache, da hätte ich total Bock drauf. [...] Ich glaube, da würde ich ganz gut reinpassen. Kampf der Realitystars wäre auch noch so eine Sache. Dschungelcamp – so das Klassische." Seine TikToks sollen dennoch weiterhin präsent sein.

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Webstar

Instagram / matthiashnofficial_ Ehemaliger "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Matthias Höhn

